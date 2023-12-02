Литва представила обновленную концепцию "Коалиции по разминированию"
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, презентация состоялась на встрече во время визита заместителя министра обороны Украины Юрия Джигира в Вильнюс.
Как отмечается, Концепция включает как элементы "гуманитарного разминирования" освобожденных оккупированных территорий, так и "боевого разминирования" на линии соприкосновения с врагом.
"Мины и неразорвавшиеся снаряды, которыми Россия засеяла наши земли, - это не только препятствие контрнаступления, это - выстрел в наших детей и внуков, потому что заминированные страны продолжают страдать от этих невидимых убийц десятилетиями после окончания войн. Литва сегодня возглавляет очень тяжелое направление борьбы с этим коварным оружием. В частности, расширение работы коалиции на зоны боевых действий подтверждает готовность быстро учитывать самые острые проблемы и находить пути их решения", - заявил Джигир.
По словам Анушаускаса, для литовской стороны реализация этого вопроса является основным приоритетом в оказании помощи Украине на 2024-2026 годы.
Также отмечается, что к противоминной коалиции, возглавляемой Литвой, сейчас намерены присоединиться 22 страны.