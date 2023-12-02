Литва представила обновленную концепцию "Коалиции по разминированию"

Министр национальной обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас представил обновленную концепцию "Коалиции по разминированию".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, презентация состоялась на встрече во время визита заместителя министра обороны Украины Юрия Джигира в Вильнюс.

Как отмечается, Концепция включает как элементы "гуманитарного разминирования" освобожденных оккупированных территорий, так и "боевого разминирования" на линии соприкосновения с врагом.

"Мины и неразорвавшиеся снаряды, которыми Россия засеяла наши земли, - это не только препятствие контрнаступления, это - выстрел в наших детей и внуков, потому что заминированные страны продолжают страдать от этих невидимых убийц десятилетиями после окончания войн. Литва сегодня возглавляет очень тяжелое направление борьбы с этим коварным оружием. В частности, расширение работы коалиции на зоны боевых действий подтверждает готовность быстро учитывать самые острые проблемы и находить пути их решения", - заявил Джигир.

По словам Анушаускаса, для литовской стороны реализация этого вопроса является основным приоритетом в оказании помощи Украине на 2024-2026 годы.

Также отмечается, что к противоминной коалиции, возглавляемой Литвой, сейчас намерены присоединиться 22 страны.