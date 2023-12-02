Представители ТЦК силой вытащили водителя грузовика из кабины в Хусте и отправили на подготовку в Ривне: авто оставили посреди дороги, забрали документы, телефон

Вчера, 1 декабря, около 9:00 представители Межгорского ТЦК на блокпосту в г.Хуст Закарпатской области остановили грузовой автомобиль, силой вытащили из кабины водителя и отвезли его в ТЦК.

Об этом сообщил в фейсбуке военнослужащий, водитель "На щите" Алексей Кушнаренко, передает Цензор.НЕТ.

В комментарии Цензор.НЕТ он отметил, что водитель – работник его фермерского хозяйства, официально трудоустроен. Он перевозил груз из Рени Одесской области, когда его силой вытащили из кабины и затолкали в автобус.

По его словам, водитель находится в учебной части в Ривном.

"Сейчас он проходит военную подготовку в Ривном и идет служить. Хотя он не собирался уклоняться. Если бы ему просто сказали, что, парень, через 3 дня тебе явиться в ТЦК - вопросов бы не было. Машина дорого стоит, груз, ответственность. Бросить все посреди дороги, когда я здесь, на войне. Это нож в спину... И это делает кто? Мои правоохранительные органы, на которые я надеюсь!", - говорит Кушнаренко.

"Он (водитель.- Ред.) успел перезвонить, сказать, что его грузят в автобус, я позвонил в 2 ТЦК г. Хуст. Там начальник - Жуков Игорь. Они соврали, сказали, что нет, а потом оттуда парня вывезли на учебу. Я тут же написал заявление в полицию. Они (правоохранители. – Ред.) нашли парня и он тогда в 15.30 вышел на связь и сказал, что его везут на учебу в Ровно. Водитель родом из Старобельщины, сбежавший из-под оккупации, здесь ВПЛ, стоял на учете. Так с человеком поступить – как со скотом, забрали документы, телефон забрали", – продолжает Кушнаренко.

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По его словам, техпаспорт и ключи от грузовика находятся в полицейском участке. Он также уточнил, что его водитель - не единственный, кого вывезли на военные учения в Ривном.

Сам Кушнаренко крайне возмущен ситуацией и считает, что подобные действия представителей ТЦК только вредят государству и не способствуют желанию украинцев мобилизоваться.

"Наше общество должно быть единым, но это горечь в душе и не надо это замалчивать. Это несправедливо. Это беспредел. Мы чем отличаемся от раши - мы европейское государство. В армии мы еще не побороли совковость, отношение к людям, я за то, чтобы высшее руководство поняло, что надо по-другому, может других людей туда ставить...", – резюмирует Кушнаренко.