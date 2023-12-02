Украина приняла участие в самых масштабных учениях НАТО по киберзащите

Украина приняла участие в самых масштабных за всю историю существования НАТО учениях Кибер коалиция (Cyber Coalition), которые прошли в Таллинне (Эстония) с 27 ноября по 1 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В НАТО сообщили, что в учениях, кроме 28 стран-членов альянс, участие приняли такие страны-партнеры, как Украина, Грузия, Ирландия, Япония, Республика Корея, Швеция и Швейцария. Непосредственно в Таллине работали 170 человек и 1 тыс. 300 по всему миру. Сценарий учений был основан на реальных кибер-вызовах, включая атаки на критически важную инфраструктуру, такую как электрические подстанции, энергосети и водоочистные сооружения, а также нарушение работы активов НАТО и союзников во время операций. Целью учений было повышение устойчивости стран НАТО и партнеров к киберугрозам, а также их способности проводить совместные кибероперации.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор учениями Чальз Эллиотт (Charles Elliott, командор Военно-морских сил США) рассказал, что непосредственно во время учений представители Украины передавали информацию из отрабатываемых сюжетных линий учений своим коллегам. "К примеру, если сюжетная линия учений говорит о том, что ваша энергосистема атакована, они берут эти данные и внедряют их национальной учебной аудитории, говоря, что именно это происходит сейчас. В сюжетной линии, которую мы сейчас играем, например, нет электричества в Киеве. Я использую это в качестве примера, я не говорю, что именно это происходит. Местная обучающая аудитория пытается выяснить, почему это происходит. Суть в том, что они посредники между учениями здесь, в Таллине, и украинской учебной аудиторией в Киеве. И это позволяет нам вместе построить сеть. Таким образом, мы основываем это упражнение на трех всеобъемлющих целях. Первая – это сотрудничество, кооперация, координация, вторая – это функциональная совместимость и третья – об экспериментах. Кроме того, к этому привлечены научные круги, промышленность", - детализировал он.

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Отвечая на вопрос, извлекали ли участники учений уроки из опыта украинцев, Эллиотт отметил, что в начале планирования учений не было известно, будет ли Украина принимать участие. "Потому мы не планировали конкретные уроки, которые мы можем извлечь из украинцев. У нас были уроки более общего характера, но не непосредственно из Украины. Я думаю, что в следующем году, поскольку на этот раз у нас была Украина, мы будем включать больше уроков, которые могли бы изучить непосредственно по их опыту. Какими будут эти уроки, я сейчас не могу вам точно сказать, но, по всей видимости, из соображений оперативной безопасности разумно не вдавался бы в слишком много деталей. Но достаточно сказать, и как вам известно, в реальном мире атаки на критически важную национальную инфраструктуру для Украины постоянны. Это то, что предшествовало вторжению и продолжается на протяжении всего конфликта, это то, как украинские киберзащитники справились с этими атаками. Поэтому нам очень важно посмотреть и убедиться, что другие национальные учебные аудитории смогут изучить эти уроки", - констатировал директор учений.

При этом Эллиотт констатировал, что больше всего в кибер-компоненте войны, которую против Украины ведет Россия, его больше всего поразила координация "государственных и негосударственных субъектов, когда дело доходит до кибератак". "Я думаю, с точки зрения атрибуции очевидно, что легче разрешить негосударственному субъекту взять на себя ответственность, если вы хотите, за кибератаку, где бы она ни происходила. Это дает некоторым государствам правдоподобное возражение, мол, мы этого не сделали", - отметил он.

В качестве примера директор учений привел активность пророссийской хакерской группы, известной своими атаками во время российского вторжения в Украину Killnet. "Они совершили различные атаки, за которые взяли на себя ответственность, будь то атака на веб-сайте НАТО или отключение электросети. Вы знаете, трудно принять, что это просто негосударственный действующий субъект. Я думаю, что, видя возможности некоторых из этих негосударственных субъектов, вполне понятно, что их поддерживают еще где-то", - убежден Эллиотт.

Кроме того, представитель НАТО констатировал, что тот факт, что Украина вновь смогла принять участие в этих учениях, "показывает устойчивость Украины". "Прекрасно, что они здесь, и мы с нетерпением ждем возможности получить от них больше уроков, они отличные учителя", - резюмировал директор учений.