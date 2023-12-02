В Эстонии рассматривают возможность депортации лиц, желающих получить гражданство РФ

Власти Эстонии рассматривают возможность депортации людей, решивших получить российское гражданство.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Тот факт, что человек, проживавший в Эстонии, решил получить гражданство Российской Федерации в то время, когда Россия совершает нападения на Украинское государство и народ, свидетельствует, что при необходимости, в рамках мобилизации, он готов вступить в армию РФ и принять участие в нападениях на Украину", – заявила Каллас.

По ее словам, это представляет угрозу безопасности Эстонии и является "четким сигналом, который эстонское государство не может игнорировать".

Премьер-министр отметила, что заявление министра внутренних дел Лаури Ляенеметса о поиске способа депортировать тех, кто решит получить гражданство России, является официальной позицией эстонского правительства.

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Каллас напомнила, что, согласно статье 241 "Закона об иностранцах", вид на долгосрочное проживание в Эстонии может быть аннулирован в случае, если иностранец представляет угрозу общественному порядку и национальной безопасности.

В то же время Каллас подчеркнула, что полиция и пограничная охрана должны расследовать, не высказано ли желание жителей Эстонии приобрести российское гражданство заявлением о поддержке терроризма и деятельности РФ, а также деятельности, направленной против Эстонии и ее союзников.

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