Порошенко не выпустили за границу, чтобы он "не стал инструментом в руках российских спецслужб", - СБУ

СБУ и разведывательные органы получили информацию о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины. Главная цель врага – снизить поддержку иностранных партнеров и попытаться расколоть украинское общество изнутри.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.

"По замыслу спецслужб рф, проведение широкомасштабной ИПСО должно привести к изменению настроений в странах-партнерах антироссийской коалиции и будет побуждать представителей украинского политикума к провозглашению нарративов о необходимости переговорного процесса с рф на условиях замораживания войны.

Указанные заявления специальные службы рф планировали активно поддержать через пророссийские политические силы иностранных стран", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в СБУ, среди планов врага - привлечение к ИПСО отдельных украинских политиков во время их посещения третьих стран.

По полученным контрразведывательным данным, именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече главы партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с премьер-министром Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию, является "другом путина" и призывает снять санкции с рф.

Как отмечают в ведомстве, эту встречу (как и другие "рабочие встречи" отечественных политиков с представителями государств, транслирующих пророссийские нарративы) рф планировала использовать в своих ИПСО против Украины.

"СБУ обратилась к Офису Президента, Кабинету министров и Верховной Раде Украины с предложением учесть информацию о планах врага во время организации и согласования заграничных командировок украинских делегаций. Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на заграничную командировку украинскому депутату, который должен стать инструментом в руках российских спецслужб", - объясняют в ведомстве.

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Также в СБУ добавили, что согласно законодательству Министерство иностранных дел является главным органом исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних сношений Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что лидера "ЕС" Петра Порошенко не пропустили на границе, несмотря на подписанный председателем Верховной Рады документ о командировках. В ГПСУ заявили, что документ о служебной командировке был отменен.

"Слуга народа" Корниенко объяснил, что Порошенко не выпустили, поскольку пришло письмо с грифом "Для служебного пользования".

Международный демократический союз (IDU) призвал украинские власти разрешить выезд пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко для участия в Форуме IDU в Вашингтоне.