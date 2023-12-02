Это чревато энергобезопасностью страны: нардеп требует найти виновных в прекращении добычи газа "Укрнафтобурінням"

Украинская компания "Укрнафтобуріння" остановила добычу газа на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении, являющимся одним из самых больших в нашей стране.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TELEGRAF.

Однако власти Украины должны разобраться в ситуации и немедленно восстановить полноценную добычу газа.

Так считает народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета ТЭК Верховной Рады Алексей Кучеренко. Он отметил, что главная внутренняя угроза для Украины – это неэффективное государственное управление, а также непродуманные и неэффективные решения исполнительной власти.

"Ситуация с остановкой добычи газа компанией "Укрнафтобуріння" является следствием именно таких решений КМУ и должно быть немедленно рассмотрено СНБО как чрезвычайное событие, реально угрожающее энергобезопасности страны — напомню, что речь идет о значительном объеме добычи природного газа около 1 млрд кубов в год", – написал нардеп.

Он добавил, что актив был передан государственным структурам в конкретных целях, что указано в постановлении КМУ от 23 мая текущего года.

Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, обеспечить передачу активов в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения в соответствии с актами принятия-передачи на период до устранения риска сбоя и/или прерывания функционирования активов, что может привести к возникновение чрезвычайных ситуаций и до завершения процессуальных мероприятий.

Публичному акционерному обществу "Укрнафта" и Министерству обороны принять в соответствии с законодательством действенные меры, направленные на предотвращение прерывания функционирования активов и/или риска сбоя в поставках природного газа, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Алексей Кучеренко считает, что в таком случае возникает вполне логичный вопрос к КМУ, АРМА, Укрнафте и депутатскому корпусу.

"В связи с прекращением Управителем (Укрнафта) эксплуатации Сахалинского НГКМ с 30 ноября 2023 года (приказ ЧАО ПК "Укрнафтобуріння" номер 116-АГД от 30.11.2023), результатом которого является полное прерывание функционирования активов и сбой в поставке природного газа, с какого момента прекращается действие договора на управление арестованными корпоративными правами "Укрнафтобуріння", если государством в лице Правительства было поручено АРМА обеспечить передачу активов на период до устранения риска сбоя и/или прерывания функционирования активов, а ЧАО "Укрнафта" и Министерству обороны принять в соответствии с законодательством действенные меры, направленные на предотвращение прерывания функционирования активов и/или риска сбоя в снабжении природным газом?", — поинтересовался депутат.

Он отметил, что этот вопрос крайне важен, особенно если учесть розыск ответственных лиц за нанесенный ущерб и дальнейшую судьбу предприятия. Кстати, по словам Кучеренко, "Укрнафтобуріння"" еще полгода назад было сверхприбыльной компанией.

Нардеп уверен, что главная задача на сегодня состоит в том, чтобы немедленно восстановить полноценную добычу газа, определить ответственных "за эти непрофессиональные действия" и передать дело правоохранителям.

Ранее говорилось о том, что "Укрнафта" сократила добычу газа, но при этом сотрудники компании получают завышенные зарплаты. Финансовый план компании на 2024 год был отправлен на доработку.