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Часто обмены военнопленными с Россией происходят прямо на поле боя, - Зеленский

3 06020
Часто обмены военнопленными с Россией происходят прямо на поле боя, - Зеленский
Украина наполняет обменный фонд. Часто обмены военнопленными происходят не публично, прямо на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

По словам главы государства, Украина наполняет обменный фонд, и обмены пленными продолжаются.

"Мы меняем. Мы наполняем свой обменный фонд, и потом происходят обмены. Очень часто мы обмениваем военнопленных не так громко, не так публично. Скажу откровенно – меняем прямо на поле боя. Когда у нас 10 их пленных, а у них есть несколько наших, - мы меняем. На все это поручения у командиров, и они знают, что им делать", - сказал Зеленский.

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Президент заявил, что за последние полгода Украина смогла вернуть около 100 военных из плена. С начала полномасштабного вторжения РФ удалось освободить из российского плена несколько тысяч украинских военных.

Зеленский добавил, что еще несколько тысяч украинских защитников находятся в плену.

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Топ комментарии

  • albano miner
    це нікчемне закомплексоване мстиве тупе мародерне зрадницьке лайно мене одного бісить?
  • Ksenia VB
    Щойно подивилась як молодий хутін чи члєнін владімір ссанич заходить в клас до учнів у галстучках.
    Чесно... далі нецензурні вирази
  • ZoV KobZona
    Это оно сразу после новости о расстреле парашниками наших воинов выложило?
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