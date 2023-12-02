Часто обмены военнопленными с Россией происходят прямо на поле боя, - Зеленский

Украина наполняет обменный фонд. Часто обмены военнопленными происходят не публично, прямо на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

По словам главы государства, Украина наполняет обменный фонд, и обмены пленными продолжаются.

"Мы меняем. Мы наполняем свой обменный фонд, и потом происходят обмены. Очень часто мы обмениваем военнопленных не так громко, не так публично. Скажу откровенно – меняем прямо на поле боя. Когда у нас 10 их пленных, а у них есть несколько наших, - мы меняем. На все это поручения у командиров, и они знают, что им делать", - сказал Зеленский.

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Президент заявил, что за последние полгода Украина смогла вернуть около 100 военных из плена. С начала полномасштабного вторжения РФ удалось освободить из российского плена несколько тысяч украинских военных.

Зеленский добавил, что еще несколько тысяч украинских защитников находятся в плену.

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