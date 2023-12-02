В Украине с начала полномасштабной войны разоблачили более 260 фактов торговли людьми, - МВД. ИНФОГРАФИКА
Об этом Министерство внутренних дел сообщило в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Ежегодно, 2 декабря, отмечается Международный день борьбы с рабством.
Целью этого Дня является искоренение таких современных форм рабства, как торговля людьми, сексуальная эксплуатация, худшие формы детского труда, принудительные браки, продажа невест, передача по наследству вдов и насильственная вербовка детей для дальнейшего использования в вооруженных конфликтах.
В Украине только за два последних года Национальной полицией пресечена деятельность 6-ти организованных группировок торговцев людьми, представших перед судом.
С 24 февраля 2022-го по октябрь 2023 года выявлено 264 уголовных правонарушения по признакам статьи о торговле людьми. В рамках этих расследований 169 трафикеров получили статус подозреваемых.
Также в течение 2022-2023 годов 215 человек признаны потерпевшими в уголовных производствах по торговле людьми, из них 23 - дети", - рассказали в министерстве.