Германия передала Украине новый пакет военной помощи
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Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли, в частности, артиллерийские снаряды, дальнобойные снайперские винтовки, патроны и автотранспорт.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform, об этом идет речь в сообщении правительства Германии.
В новый пакет вошли:
- 4 тягача HX81 и 4 полуприцепа к ним;
- 8 грузовиков;
- 3 штатных транспортных средства;
- 2 автомобиля пограничной службы;
- система мобильных антенн;
- 15 дальнобойных снайперских винтовок HLR 338;
- 60 тыс. патронов к HLR 338;
- 25 лазерных дальномеров;
- 5 датчиков обнаружения дронов;
- 3840 снарядов артиллерийского калибра 155 мм;
- 250 наборов инструментов со взрывчатым материалом.