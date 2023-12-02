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Германия передала Украине новый пакет военной помощи

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Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли, в частности, артиллерийские снаряды, дальнобойные снайперские винтовки, патроны и автотранспорт.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform, об этом идет речь в сообщении правительства Германии.

В новый пакет вошли:

  • 4 тягача HX81 и 4 полуприцепа к ним;
  • 8 грузовиков;
  • 3 штатных транспортных средства;
  • 2 автомобиля пограничной службы;
  • система мобильных антенн;
  • 15 дальнобойных снайперских винтовок HLR 338;
  • 60 тыс. патронов к HLR 338;
  • 25 лазерных дальномеров;
  • 5 датчиков обнаружения дронов;
  • 3840 снарядов артиллерийского калибра 155 мм;
  • 250 наборов инструментов со взрывчатым материалом.

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Топ комментарии

  • Лантух
    Дякуємо усім хто допомагає українцям знищувати кацапофашистів!
  • Tierre
    15 гвинтівок, 5 детекторів дронів...так, круто що взагалі допомогають, але це виглядає, як домога якійсь одній роті-батальону, а не державі.
  • valentyna 7f6f0f14
    Візміть своє і на фронт, а там своїми очима побачите зброєю яких країн ви воюєте. Наразі захисники України дякують навіть за таку допомогу. І ще, навіщо вам знати про увесь об'єм допомоги? Щоб тема доя марафону була і дані для ворога?
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