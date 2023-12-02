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Мы получили не все оружие, которое хотели, но я не могу на это жаловаться, - Зеленский

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Мы получили не все оружие, которое хотели, но я не могу на это жаловаться, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что не может жаловаться на недостаточное количество оружия от партнеров, поскольку нельзя потерять то количество, которое есть сейчас.

Об этом рассказал Зеленский в интервью AP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Зеленский заявил, что не может жаловаться на то, что Запад предоставляет недостаточно вооружения.

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"Мы получили не все оружие, которое хотели, я не могу быть доволен, но я тоже не могу очень сильно жаловаться.

Потому что помощь, которую нам оказывают, мы не имеем права потерять", - отметил Зеленский.

Топ комментарии

  • vuiko dobrui
    вофка !!! а хто 2.5 роки замість розбудовувати ЗСУ, будувати ракети, танки іншу зброю безбажно закатував гроші в асфальт на "великому крадівництві" ???

    иївМіськБудда: А який "план задуму" на наступний рік був у Зеленського в 2021-му, коли він знав, що напад неминучий? Про..бати південь, надати русні сухопутний коридор до Криму, допустити геноцид в Бучі та здати Азовців? Здається, ні. План задуму був - шашлик. Але в Безуглої до нього питань нема. Перед тим, як цікавитися планом ЗСУ на 2024, "слугам" та міністрам слід відповісти на питання.
    1. Скільки нових танків щомісяця отримують росіяни та ми?
    2. Скільки щомісяця нових літаків отримують росіяни та ми?
    3. Скільки нових ракет?
    4. Скільки снарядів та набоїв?
    5. Скільки було вирито ліній оборони, поки росіяни розгортали війська?
    6. Скільки було зроблено запасів крові?
    7. Чому було згорнуто програму замовлення зброї? Де колишній міністр оборони Таран?



  • Олександр Дніпро
  • Константин 941a3274
    а що з кацапськими агентами?
    з яйцями по 17?
    з гуманітаркою?
    з кротами в оп?
    шашлики будуть на травневі7
    і що там "скумбрія по 8" пробелькотіла про ще 2 твоїх терміни?

    сподіваюсь, що пожиттєві із конфіскацією: один -тобі, а другій - їй!
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