Мы получили не все оружие, которое хотели, но я не могу на это жаловаться, - Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что не может жаловаться на недостаточное количество оружия от партнеров, поскольку нельзя потерять то количество, которое есть сейчас.
Об этом рассказал Зеленский в интервью AP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Зеленский заявил, что не может жаловаться на то, что Запад предоставляет недостаточно вооружения.
"Мы получили не все оружие, которое хотели, я не могу быть доволен, но я тоже не могу очень сильно жаловаться.
Потому что помощь, которую нам оказывают, мы не имеем права потерять", - отметил Зеленский.