Мы получили не все оружие, которое хотели, но я не могу на это жаловаться, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что не может жаловаться на недостаточное количество оружия от партнеров, поскольку нельзя потерять то количество, которое есть сейчас.

Об этом рассказал Зеленский в интервью AP, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Зеленский заявил, что не может жаловаться на то, что Запад предоставляет недостаточно вооружения.

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"Мы получили не все оружие, которое хотели, я не могу быть доволен, но я тоже не могу очень сильно жаловаться.

Потому что помощь, которую нам оказывают, мы не имеем права потерять", - отметил Зеленский.