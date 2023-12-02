Россияне формируют новые подразделения федеральных органов на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Оккупационные войска несут большие потери на поле боя, особенно на территории Донецкой области. Поэтому россияне пытаются доукомплектовать органы так называемого "главного управления федеральной службы войск национальной гвардии".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Российско-оккупационные войска несут большие потери на поле боя, особенно на территории Донецкой области.

В этой связи противник принимает дополнительные меры по доукомплектованию органов так называемого "главного управления федеральной службы войск национальной гвардии". То же касается и так называемого министерства внутренних дел РФ на ВОТ Донецкой области.

По имеющейся информации, местным жителям оккупированной территории поступают смс-уведомления с призывами к вступлению в ряды РОВ", - говорится в сообщении.

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