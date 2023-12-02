Сотрудники Херсонского музея идентифицировали три картины, вывезенные россиянами в Крым. ФОТО

Сотрудники Херсонского художественного музея имени Александра Шовкуненко идентифицировали еще три картины, вывезенные россиянами в Крым во время оккупации города. Работы удалось идентифицировать из сюжета, снятого российскими медиа в Центральном музее Тавриды в августе 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонский художественный музей в фейсбуке.

"Список музейных работ, незаконно находящихся в Крыму, пополнился произведением харьковского художника, фрагмент которого попал в пропагандистский сюжет, снятый оккупантским медиа в Центральном музее Тавриды в августе 2023 года", - говорится в сообщении.

Сотрудники музея сообщили, что в Крым россияне вывезли картину "Великому Кобзареві" (1964) харьковского художника Игоря Стаханова, картину "Чуфут-Кале. Бахчисарай" (1986) автора Анатолия Платонова, картину "Півонії, маки, виноград" (1994) Ксенії Стеценко и "Терція" (1996) Ивана Старенкова.

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"Загадочны и нелогичны эти россияне: своего идола Ленина - не спасли, не эвакуировали, а вот нашего Шевченко зачем-то с собой прихватили... Но мы не отвлекаемся на этот риторический вопрос и продолжаем искать доказательства российских преступлений. Продолжение следует", – добавили в музее.

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