Президент Финляндии Ниинисте о миграционном кризисе: Действия России – это не что-то отдельное, а часть более широкого контекста. РФ преследует цель озадачить Запад

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что содействие России в прибытии на финскую границу искателей убежища является операцией не столько против Финляндии, сколько "частью более широкого контекста".

Об этом он сказал в телеэфире, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Президент считает, что давление посредством мигрантов направлено не только против Финляндии, и напомнил, что ранее с подобной гибридной операцией столкнулись Латвия, Литва и Польша.

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"Действия России против Финляндии – это не что-то отдельное от общего контекста. В России ведется война пропаганды, у России есть цель - сбить с толку Запад", – отметил Ниинисте.

По его мнению, эффект от этого может быть противоположным тому, на который надеется Москва.

"Использование миграции как инструмента давления вызывает эмоции не только у Финляндии, но и на европейском уровне. И это может оказаться дополнительным стимулом продолжать поддерживать Украину", – считает президент.

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Напомним, с 30 ноября граница Финляндии с Россией полностью закрыта по меньшей мере на две недели – возможно движение только грузовых поездов.

Страна пошла на такой шаг после того, как в течение ноября на КПП начали массово прибывать из России искатели убежища, граждане третьих стран. Ранее российские пограничники не выпускали на выезд путешественников, у которых нет документов, необходимых для въезда в Финляндию.

В связи с ситуацией на восточной границе в Финляндию прибыли сотрудники европейского агентства Frontex.