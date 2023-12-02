Окончательное решение об участии россиян в Олимпиаде-2024 будет принято, вероятнее всего, в марте, - глава МОК Бах
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Бах рассказал, что через несколько дней в Лозанне состоится Олимпийский саммит с участием "всех сторон", связанных с МОК.
"Мы изучим геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт... Мы примем во внимание недавнее решение ООН по этому делу, призывающее к олимпийскому перемирию и поддерживающее подход МОК", - добавил он.
Международный олимпийский комитет выступает за участие российских спортсменов, которые прямо не поддерживали вторжение в Украину, не служат в армии и готовы соревноваться под нейтральным флагом.
По словам Баха, в зависимости от того, что будет услышано на этом Олимпийском саммите, Исполнительный совет МОК примет решение в ближайшие месяцы, то есть, вероятнее всего, это произойдет на заседании в марте.