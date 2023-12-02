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Окончательное решение об участии россиян в Олимпиаде-2024 будет принято, вероятнее всего, в марте, - глава МОК Бах

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Окончательное решение об участии россиян в Олимпиаде-2024 будет принято, вероятнее всего, в марте, - глава МОК Бах
Исполнительный совет МОК примет решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024, вероятнее всего, на заседании в марте.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Бах рассказал, что через несколько дней в Лозанне состоится Олимпийский саммит с участием "всех сторон", связанных с МОК.

"Мы изучим геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт... Мы примем во внимание недавнее решение ООН по этому делу, призывающее к олимпийскому перемирию и поддерживающее подход МОК", - добавил он.

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Международный олимпийский комитет выступает за участие российских спортсменов, которые прямо не поддерживали вторжение в Украину, не служат в армии и готовы соревноваться под нейтральным флагом.

По словам Баха, в зависимости от того, что будет услышано на этом Олимпийском саммите, Исполнительный совет МОК примет решение в ближайшие месяцы, то есть, вероятнее всего, это произойдет на заседании в марте.

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Топ комментарии

  • Olena Teslenko
    Подавиться вже своєї олімпіадою! Покидьки лицемірні!
  • Alex Nosov dd1cb531
    Вот выродки. Или вы думаете что рашисты или Бульбофюрер отпускает на олимпиаду тех кто не поддерживает кремлевского Фюрера и войну? Вы верите что ***** кого то отпустит в ком он сомневается и того кто может что то ляпнуть против войны? Куда катится етот мир
  • евгений коноваленко 972d00ac
    Остаточне рішення щодо участі росіян в Олімпіаді-2024 буде ухвалено,
    відповідно того
    скікі грошей фуйло відвалить
    - глава МОК Бах
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