Израилю необходимо "конкретизировать" цель войны с ХАМАСом, - Макрон

Если Израиль преследует цель "полного уничтожения ХАМАС", то, в таком случае, война в секторе Газа может затянуться на "десять лет".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал общественного вещания Francetvinfo.

Такое мнение на пресс-конференции на полях климатического саммита COP28 в субботу, 2 декабря 2023 года, в Дубае (ОАЭ) выразил французский президент Эмманюэль Макрон

"Полное уничтожение ХАМАСа - что это такое? Кто-то думает, что это возможно? Если это так, то война будет длиться десять лет", - отметил Макрон.

Соответственно, как отметил президент Франции, цель войны израильским правительством должна быть "конкретизирована".

"Успешная борьба с терроризмом – это не систематические и постоянные бомбардировки", – добавил при этом Макрон.