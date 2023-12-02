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Израилю необходимо "конкретизировать" цель войны с ХАМАСом, - Макрон

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Израилю необходимо "конкретизировать" цель войны с ХАМАСом, - Макрон
Если Израиль преследует цель "полного уничтожения ХАМАС", то, в таком случае, война в секторе Газа может затянуться на "десять лет".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает портал общественного вещания Francetvinfo.

Такое мнение на пресс-конференции на полях климатического саммита COP28 в субботу, 2 декабря 2023 года, в Дубае (ОАЭ) выразил французский президент Эмманюэль Макрон

"Полное уничтожение ХАМАСа - что это такое? Кто-то думает, что это возможно? Если это так, то война будет длиться десять лет", - отметил Макрон.

Соответственно, как отметил президент Франции, цель войны израильским правительством должна быть "конкретизирована".

"Успешная борьба с терроризмом – это не систематические и постоянные бомбардировки", – добавил при этом Макрон.

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Топ комментарии

  • Антон Головаченко 18811190
    А почему бы макрону не пригласить ХАМАС во Франции? Чуркам там очень понравится!
  • Яр Холодний
    Макрон вирішив у черговий раз "помакронить" "Потягать кота за яйця" показуючи який він "демократичний" Коли "прорвало фурункул" його треба видалять хіругічним шляхом - бо спровокує зараження організму Армія Ізраїлю цим і займається Головне - не заважать!
  • mrSmith
    Ізраілю потрібно ні в якому випадку не зупинятися.
    Розмови, перемир'я, домовленості, жести доброї волі, це початок створення умов того, що події яки відбулися, повторяться у майбутньому.
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