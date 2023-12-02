"ЕС" об отмене командировки Порошенко: Не выпускали в Венгрию, а не выпустили в Вашингтон

Служба безопасности Украины распространила ложное сообщение, что отмена подписанного Председателем ВР Распоряжения о командировке и запрете выезда Порошенко 1 декабря была связана со встречей с Орбаном. Своими действиями и публичными разъяснениями те, кто спланировал эту спецоперацию против лидера "Европейской Солидарности", фактически подыгрывают врагу, разгоняя именно ту российскую ИПСО, против которой так отчаянно "боролись".

Об этом говорится в комментарии пресс-службы "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Вызывают откровенное удивление попытки власти оправдать фактический срыв визита лидера оппозиции Петра Порошенко в Вашингтон контрразведывательной информации СБУ о вероятности встречи пятого Президента Украины с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и теоретическим использованием их беседы российскими спецслужбами.

С первого по восьмое декабря у Петра Порошенко были запланированы визиты только в две страны: Польшу и Соединенные Штаты Америки. К сожалению, Служба безопасности Украины распространила ложное сообщение, что отмена подписанного Председателем ВР Распоряжения о командировке и запрете выезда Порошенко 1 декабря была связана со встречей с Орбаном. Здесь речь идет не о каких-то других датах.

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Символично, что в США не выпустили не только Порошенко, якобы оберегаемого от использования российскими ИПСО, но и всех депутатов "Европейской Солидарности", получивших приглашение на Форум Международного демократического союза, а также на встречи в Пентагоне, Конгрессе, Госдепе США. Как обосновать эти отказы, власти еще не додумались, а выдумки СБУ ответа на этот вопрос не дают.

Своими непутевыми действиями и публичными разъяснениями те, кто спланировал эту спецоперацию против лидера "Европейской Солидарности", фактически подыгрывают врагу, разгоняя именно ту российскую ИПСО, против которой так отчаянно "боролись". Позиция Петра Порошенко остается неизменной: после 24 февраля и зверств в Украине не может быть и речи о переговорах с путинской россией.

В то же время, нам очень хочется спросить: после подобных заявлений СБУ - что подумают в Будапеште? Как эти действия СБУ, по подсказке сверху, скажутся на отношениях Украины и Венгрии? Кому выгодно создавать искусственное дополнительное напряжение со страной, которая вскоре будет голосовать по вопросу начала переговоров Украины и ЕС в Брюсселе?

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К тому же, следуя логике СБУ, "под дудку российских спецслужб" играет и Президент Европейского Совета Шарль Мишель, посетивший на днях Будапешт для обсуждения разблокирования вопроса об открытии предвступительных переговоров между Украиной и ЕС, а также президент Зеленский, приглашающий Орбана в Украину.

Сработает ли позиция Банковой не замечать венгерский фактор, мы все увидим уже на заседании Европейского Совета. И каждый из нас сможет сделать вывод – стоило ли теоретически попробовать все возможности и ресурсы для продвижения интересов Украины. Потому что всем украинским политикам, прежде всего, нужно работать в столицах тех стран, где существуют проблемы в двусторонних отношениях, как мы это делали для получения безвиза.

Парадокс официальных разъяснений СБУ еще и в том, что пятого Президента Украины, как ни странно, не выпускали в Венгрию, а по факту не выпустили в Вашингтон. Одним бессмысленным решением ударили сразу по двум сторонам – и в Будапешт плюнули, и в Вашингтон попали.

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В связи с этим повторяем: такие действия безусловно являются атакой на внутриполитическое единство в Украине. И, самое главное, они безусловно вредят нашей европейской интеграции.

Наши партнеры не должны видеть, что нашей внешней политикой руководят не дипломаты, а спецслужбы, как это делает ФСБ в России. Согласно закону, сфера ответственности СБУ – контрразведка внутри страны и борьба с терроризмом.

К сожалению, еще совсем недавно фсб руководила вождями СБУ, которые лепили всем государственную измену, - как оказалось, по указаниям врага.

Служба безопасности не должна превращаться в очередной телеграм-канал Банковой, используемый для информационных атак и провокаций против оппозиции.

Впереди у нас очень важны две недели, от декабрьских решений ЕС и США зависит дальнейшая судьба Украины. Советуем это помнить и больше думать о стране, чем о собственных политических амбициях", - говорится в заявлении "ЕС".

Напомним, ранее сообщалось, что лидера "ЕС" Петра Порошенко не пропустили на границе, несмотря на подписанный председателем Верховной Рады документ о командировках. В ГПСУ заявили, что документ о служебной командировке был отменен.

"Слуга народа" Корниенко объяснил, что Порошенко не выпустили, поскольку пришло письмо с грифом "Для служебного пользования".

Международный демократический союз (IDU) призвал украинские власти разрешить выезд пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко для участия в Форуме IDU в Вашингтоне.

Позже в СБУ заявили, что Порошенко не выпустили за границу, чтобы он "не стал инструментом в руках российских спецслужб".