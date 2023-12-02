Литва хочет сотрудничать с Украиной в разработках оборонной промышленности

Украина и Литва договорились о сотрудничестве в области исследований и разработок оборонной промышленности.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Литва заинтересована в сотрудничестве с Украиной в области исследований и разработок оборонной промышленности. Эти вопросы обсуждал в ходе рабочего визита в Литву 29-30 ноября заместитель Министра обороны Украины Юрий Джигир, где он провел встречи с Министром национальной обороны Литовской Республики Арвидасом Анушаускасом, его заместителем Моникой Тучкуте, а также канцлером Минобороны Литвы Кристиной Девятниковайте", - рассказали в министерстве.

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В рамках встречи с главой оборонного ведомства Литвы Юрий Джигир предоставил информацию о реформировании системы оборонных закупок Министерства обороны Украины и борьбе с коррупцией в этой сфере, подчеркнув, что этот вопрос принципиально важен для Министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Мы ценим и поддерживаем усилия Украины по реализации оборонных реформ, несмотря на войну. Литва поделится знаниями с Украиной в сфере создания и поддержки прозрачной системы закупок. Мы передадим свой опыт – с чего начинали, какая правовая база необходима, как обеспечить прозрачность закупок и предотвращать коррупции", – отметил Арвидас Анушаускас.