Глава МАГАТЭ Гросси об очередном блекауте на ЗАЭС: Это напоминание о шаткой ситуации с ядерной безопасностью на станции

Восьмой блекаут на Запорожской АЭС является еще одним напоминанием о шаткой ситуации с ядерной безопасностью и безопасностью на станции, на которую могут повлиять события далеко от самой станции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Последнее отключение внешнего электроснабжения (на ЗАЭС. – Ред.) является еще одним напоминанием о шаткой ситуации с ядерной безопасностью и безопасностью на станции, на которую могут повлиять события далеко от самого места", - сказал Гросси.

Он добавил, что МАГАТЭ продолжает делать все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию.

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"Я также призываю все стороны не предпринимать никаких действий, которые могут поставить под угрозу станцию", – отметил Гросси.

Это было первое полное внешнее отключение электроэнергии ЗАЭС с 22 мая этого года.

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