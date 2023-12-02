США давят на Либерию, Маршалловы Острова и Панаму относительно контроля за санкциями против российской нефти, - Reuters

США, ЕС и Великобритания давят на Либерию, Маршалловы Острова и Панаму, требуя, чтобы они усилили контроль над судами, которые ходят под их флагами с российской нефтью, продаваемой по ценам выше установленного потолка.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Отмечается, что письма, отправленные властям Панамы, Маршалловых Островов и Либерии, подписаны заместителем министра финансов США Брайаном Нельсоном, главой отдела международных финансов казначейства Великобритании Линдси Уайт и главой отдела финансовых услуг Европейской комиссии Джоном Берриганом.

Также читайте: США ввели санкции против судов и компаний, которые нарушали "ценовой потолок" на российскую нефть

По данным аналитической фирмы Lloyd's List Intelligence, около 40 % из примерно 535 танкеров этого теневого флота принадлежат компаниям, зарегистрированным на Маршалловых Островах.

Издание утверждает, цель давления США и их союзников - не сократить количество судов, перевозящих российскую нефть по воде, но усилить контроль за соблюдением потолка цен и повысить расходы России при транспортировке нефти.

В самих письмах говорится о росте количества попыток обойти ценовые ограничения на российскую нефть, установленные G7 и о высоком уровне риска, связанного с судами, которые не предоставляют западных страховых и других услуг и ищут другие флаги.

Читайте также: США "будут делать все возможное", чтобы вдвое сократить доходы РФ от нефти и газа до 2030 года, - Госдеп

Соответственно, США, ЕС и Великобритания просят Либерию и Маршалловы Острова повысить осведомленность участников торговли о том, что их флаг не должен использоваться для танкеров, которые перевозят нефть по цене выше предельной.

Добавляется, что самим трем странам санкции не грозят.