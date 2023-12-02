Польша ужесточила контроль за украинскими фурами, - министр инфраструктуры Гайдур

В Польше уже усилен контроль за украинскими перевозчиками, особенно на подъездных путях к пунктам пропуска, где проходит блокада границы.

Об этом сообщил в субботу во время пресс-конференции на контрольном пункте Вежховиска Люблинского воеводства министр инфраструктуры Польши Альвин Гаядур, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Этот контроль уже усилен", - заявил Гаядур.

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Министр добавил, что на недавней встрече с представителями комитета защиты польских перевозчиков и работодателей транспорта он вместе с руководителями других служб задекларировал, что "комплексный контроль" будет усилен в основном на подъездных путях к пунктам пропуска, где идет блокада. За это перевозчики ранее пообещали не усиливать блокаду границы.

Министр сообщил, что проверка, в которой наряду с дорожной инспекцией также примут участие полиция, пограничники и таможенники, будет проходить в местах обслуживания путешественников (MOP) и на паркингах.

Гаядур проинформировал, что за 11 месяцев этого года польские дорожные инспекторы проверили около 15 тыс. грузовиков, принадлежащих украинским перевозчикам, и выявили 9,4 тыс. нарушений. Таким образом, были наложены штрафы на сумму 1,8 млн злотых (около 17 млн грн).

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В свою очередь заместитель главы МВД Польши Бартош Гродецкий выразил надежду, что уже в ближайший понедельник на пункте пропуска "Угринов-Долгобычув" украинская сторона откроет дополнительную полосу для движения, по которой пустые грузовики вне электронной очереди будут возвращаться в Польшу.