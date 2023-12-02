На Прикарпатье трактор с двумя людьми упал в реку, - ГСЧС
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В Ивано-Франковской области трактор с людьми людьми упал в реку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.
По данным спасателей, в селе Горишнее Залучье Коломыйского района трактор во время движения по дамбе допустил съезд в реку Черемош.
В кабине трактора, на момент падения находились два человека, которые из-за сильного течения самостоятельно выбраться из трактора не смогли, говорят в ведомстве.