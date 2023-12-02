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На Прикарпатье трактор с двумя людьми упал в реку, - ГСЧС

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На Прикарпатье трактор с двумя людьми упал в реку, - ГСЧС
В Ивано-Франковской области трактор с людьми людьми упал в реку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

По данным спасателей, в селе Горишнее Залучье Коломыйского района трактор во время движения по дамбе допустил съезд в реку Черемош.

В кабине трактора, на момент падения находились два человека, которые из-за сильного течения самостоятельно выбраться из трактора не смогли, говорят в ведомстве.

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Топ комментарии

  • valentyna 7f6f0f14
    Степове знову ворог просунувся, Мар'їнка вулиці Лесі України і Франка тримаються, а це окраїна. Фронт потребує допомогу, а не відосики, маніпуляції і марафону.
  • Юрій Вінгорськи
    марафон вже не маніпулює а відверто каже що єрмак один з найвпливовіших політиків європи
    правда не каже коли він став політиком і взагалі, хто такий єрмак в українській владі
    зе його представив як керівника офісу, як свою секретарку без посади та повноважень
    а воно он як.
    найвпливовіший
    зе вже винен україні 4 ярда за цей ******* марафон
  • Старый зольдат
    Мене не цікавлять такі новини. Мене цікавлять тільки новини з фронту і скільки підцупили слуги народу та особисто товариш ЗЕ ну і скільки вони завдали шкоди Україні.
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