На Прикарпатье трактор с двумя людьми упал в реку, - ГСЧС

В Ивано-Франковской области трактор с людьми людьми упал в реку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

По данным спасателей, в селе Горишнее Залучье Коломыйского района трактор во время движения по дамбе допустил съезд в реку Черемош.

В кабине трактора, на момент падения находились два человека, которые из-за сильного течения самостоятельно выбраться из трактора не смогли, говорят в ведомстве.

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