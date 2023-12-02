Новый блэкаут на Запорожской АЭС требует от цивилизованного мира более жесткой реакции, - Галущенко

Восьмой блэкаут на Запорожской АЭС требует от цивилизованного мира более жесткой реакции на действия российских захватчиков, так как каждый подобный случай на ядерном объекте грозит повторением аварии на Фукусиме.

Такое мнение высказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью произошел уже восьмой блекаут ЗАЭС. А каждый блэкаут - это угроза аварии, это ситуация на грани повторения Фукусимы в Украине. Поэтому нынешняя ситуация требует, наконец, более жесткой реакции на действия России и всего, что они делают на ЗАЭС", - подчеркнул министр.

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По его данным, электроснабжение Запорожской АЭС возобновлено с утра благодаря украинским энергетикам, которые починили воздушную линию 750 кВ, обеспечивающую питание систем безопасности на станции.

Представители постоянной миссии Международного агентства по атомной энергии сегодня присутствуют на АЭС. Однако их возможности достаточно ограничены, поскольку россияне блокируют физический доступ международных экспертов к ряду объектов на станции.

Глава Минэнерго напомнил, что Украина уже второй год подряд проводит обучение в случае возможной аварии, последствия которой могут ощутить не только украинцы, но и жители соседних стран.

Во время учений специалисты моделируют различные сценарии развития событий с учетом погодных условий, направления ветра, влажности и других важных факторов и показателей реального времени.

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"Эти расчеты показывали, что, например, в 2022 году последствия аварии покрывали бы часть территории наших соседей по Черному морю - Румынии, Турции, Болгарии, Греции и, безусловно, Крыма. Расчеты в этом году показывали, что влияние радиации больше ощущалось бы в западной части Украины и странах, граничащих с нами по западной границе", – отметил Галущенко.

Он подчеркнул, что ЗАЭС является крупнейшей в Европе атомной электростанцией. Этот факт значительно повышает риск возможной катастрофы.

"Россияне живут иллюзией контроля ситуации на станции. Но если возникнет время Ч, когда они будут пытаться избежать аварии, их персонал просто не сможет этого сделать", - убежден министр.