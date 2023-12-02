Жеребьевка Евро-2024: Украина узнала потенциальных соперников
Сегодня, 2 декабря, состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2024 по футболу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Группа А: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария
Группа B: Испания, Албания, Хорватия, Италия
Группа С: Англия, Дания, Словения, Сербия
Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды, победитель пути А плей-офф
Группа Е: Бельгия, Румыния, Словакия, победитель пути В плей-офф
Группа F: Португалия, Турция, Чехия, победитель пути С плей-офф
Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия
Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия
Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия
Если украинцы пройдут Боснию и Герцеговину, а затем победителя пары Израиль – Исландия в стыковых матчах, то также сыграют на турнире – как победители Пути В плей-офф (четвертая корзина). Эти игры пройдут 21 и 26 марта. Если украинская сборная пройдет в Евро, то встретится в группе E с Бельгией, Словакией и Румынией.
Чемпионат Европы-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.