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Жеребьевка Евро-2024: Украина узнала потенциальных соперников

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Жеребьевка Евро-2024: Украина узнала потенциальных соперников
Если Украина пройдет на Евро, то будет играть в группе E с Бельгией, Словакией и Румынией.

Сегодня, 2 декабря, состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2024 по футболу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Группа А: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария

Группа B: Испания, Албания, Хорватия, Италия

Группа С: Англия, Дания, Словения, Сербия

Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды, победитель пути А плей-офф

Группа Е: Бельгия, Румыния, Словакия, победитель пути В плей-офф

Группа F: Португалия, Турция, Чехия, победитель пути С плей-офф

Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия

Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия

Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия

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Если украинцы пройдут Боснию и Герцеговину, а затем победителя пары Израиль – Исландия в стыковых матчах, то также сыграют на турнире – как победители Пути В плей-офф (четвертая корзина). Эти игры пройдут 21 и 26 марта. Если украинская сборная пройдет в Евро, то встретится в группе E с Бельгией, Словакией и Румынией.

Жеребьевка Евро-2024: Украина узнала потенциальных соперников 01
Жеребьевка Евро-2024: Украина узнала потенциальных соперников 02

Чемпионат Европы-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

Топ комментарии

  • valentyna 7f6f0f14
    Я не святкую нічого. Ні дня народження, ні Різдва чи Пасхи, Новий рік також ні. Війна в Україні. Без шоу,ялинок, футболу. Свята тільки для захисників України, подарунки тільки для них. А тут шоу на Новий рік з супер дорогою ялинкою хоч і від меценатів, футбол, шоу, а там і аеропорт Бориспіль з досить великим штатом. А військові без ротації. А в голові тільки рахунок на кількість дронів, інше збіжжя.
  • MrStepanovM
    Нема про що пи*діти поки туди не пройшли
  • Max G
    Частично согласен с вами, но если жить только с мыслями о войне можно свихнуться и до победы не дожить.
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