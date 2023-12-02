Жеребьевка Евро-2024: Украина узнала потенциальных соперников

Если Украина пройдет на Евро, то будет играть в группе E с Бельгией, Словакией и Румынией.

Сегодня, 2 декабря, состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2024 по футболу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Группа А: Германия, Венгрия, Шотландия, Швейцария

Группа B: Испания, Албания, Хорватия, Италия

Группа С: Англия, Дания, Словения, Сербия

Группа D: Франция, Австрия, Нидерланды, победитель пути А плей-офф

Группа Е: Бельгия, Румыния, Словакия, победитель пути В плей-офф

Группа F: Португалия, Турция, Чехия, победитель пути С плей-офф

Корзина 1: Германия, Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия

Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия

Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия

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Если украинцы пройдут Боснию и Герцеговину, а затем победителя пары Израиль – Исландия в стыковых матчах, то также сыграют на турнире – как победители Пути В плей-офф (четвертая корзина). Эти игры пройдут 21 и 26 марта. Если украинская сборная пройдет в Евро, то встретится в группе E с Бельгией, Словакией и Румынией.





Чемпионат Европы-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.