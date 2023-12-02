Под Киевом произошло тройное ДТП с маршруткой, есть пострадавшие, - ГСЧС

В Киевской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, среди которых была маршрутка. В результате аварии пострадали 4 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

По данным правоохранителей, сегодня, 2 декабря, в 14:27 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о том, что на автодороге около села Ворзель произошло дорожно-транспортное происшествие.

Прибыв на место ДТП, спасатели установили, что авария произошла при участии 3-х автомобилей - "Renault", грузовика "Камаз", маршрутного такси, в салоне которого находилось 10 пассажиров.

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