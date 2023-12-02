Восточный фланг НАТО через три года должен быть готов сдерживать агрессию России, - председатель Бюро нацбезопасности Польши Севера
Об этом в интервью польскому изданию Nasz Dziennik заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Отвечая на вопрос, согласен ли он с утверждением Немецкого общества внешней политики о том, что Россия может напасть на страны НАТО, и они имеют 5-9 лет на подготовку к этому, Севера отметил, что это может произойти еще раньше.
"К сожалению, да. Этот анализ совпадает с американскими исследованиями. Однако, мне кажется, временные рамки, представленные немецкими аналитиками, слишком оптимистичны. Если мы хотим избежать войны, страны НАТО на восточном фланге должны принять более короткий, 3-летний временный горизонт, чтобы подготовиться к конфронтации. Это время, когда на восточном фланге должен быть создан потенциал, который был бы четким сигналом для сдерживания от агрессии", - заявил Севера.
Он отметил, что российский ОПК работает в три смены и в состоянии возобновить свой потенциал в ближайшие три года.