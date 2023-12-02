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Восточный фланг НАТО через три года должен быть готов сдерживать агрессию России, - председатель Бюро нацбезопасности Польши Севера

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Восточный фланг НАТО через три года должен быть готов сдерживать агрессию России, - председатель Бюро нацбезопасности Польши Севера
Страны, расположенные на восточном фланге НАТО, имеют временные рамки максимум три года для подготовки к сдерживанию агрессии России, если хотят избежать войны.

Об этом в интервью польскому изданию Nasz Dziennik заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отвечая на вопрос, согласен ли он с утверждением Немецкого общества внешней политики о том, что Россия может напасть на страны НАТО, и они имеют 5-9 лет на подготовку к этому, Севера отметил, что это может произойти еще раньше.

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"К сожалению, да. Этот анализ совпадает с американскими исследованиями. Однако, мне кажется, временные рамки, представленные немецкими аналитиками, слишком оптимистичны. Если мы хотим избежать войны, страны НАТО на восточном фланге должны принять более короткий, 3-летний временный горизонт, чтобы подготовиться к конфронтации. Это время, когда на восточном фланге должен быть создан потенциал, который был бы четким сигналом для сдерживания от агрессии", - заявил Севера.

Он отметил, что российский ОПК работает в три смены и в состоянии возобновить свой потенциал в ближайшие три года.

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Топ комментарии

  • роман f858c103
    ви головне гарно блокуйте кордон , так наступною весною зустрічатимете кацапів .
  • Urs
    Східний фланг НАТО за три роки має бути готовим стримувати агресію Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3459250 а поки хай Україна виконує функцію буфера, щоб східний фланг НАТО мав час підготуватись.
    Логічно.
  • Alex Nosov dd1cb531
    Тоесть вы мрази не рассчитываете что Украины хватит еще на три года и не собираетесь помогать Украине? Так я вам скажу что хер вы со своим НАТО что сделаете если Украина проиграет. То что сейчас украинцы воюют проти врашки так ето не значит что после падения Украины украинцы будут воевать за НАТО и Польшу которая сейчас их сдает рашистам.
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