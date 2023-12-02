Россия получила данные о субмаринах НАТО в Балтийском море, когда строила "Северный поток-2", - DW

Российская сторона в процессе лицензирования "Северного потока-2" интересовалась тайной информацией о районах погружения подлодок НАТО в Балтийском море. Данные ей передали и теперь это представляет угрозу, говорят политики.

Россия через немецкие структуры, занимающиеся лицензированием, пыталась получить с помощью запросов в органы власти тайную информацию о подлодках НАТО в Балтийском море во время строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщило агентство dpa со ссылкой на выводы парламентской следственной комиссии, созданной в земельном парламенте – ландтаге – земли Мекленбург-Передняя Померания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По словам депутата от Христианско-демократического союза (ХДС) Себастьяна Элерса (Sebastian Ehlers), горное управление немецкого города Штральзунд от имени компании-оператора газопровода Nord Stream 2 спрашивало у Бундесвера координаты зон погружений подводных лодок НАТО в Балтийском море. Это управление было одним из органов, занимавшихся лицензированием, и в 2018 отвечало за разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода в прибрежных водах Германии.

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Судя по информации по слушаниям комиссии, российской стороне предоставили "очень приблизительные данные", пишет dpa. Однако передача таких данных "поставила под угрозу безопасность ФРГ и НАТО", прокомментировал эти показания глава следственной комиссии Ганнес Дамм (Hannes Damm).

Издание напоминает, что в ФРГ расследуют коррупцию в ходе лицензирования "Северного потока-2". Процесс лицензирования Северного потока-2 сопровождали коррупционные скандалы, обвинения в нарушениях и лоббировании интересов России со стороны немецких чиновников.

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В начале 2021 года в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания решением местного парламента был основан фонд "Защита климата и экологии" ("Klima-und Umweltschutz MV"). Его фактической целью было содействие строительству газопровода "Северный поток-2" вопреки угрозе санкций США.

"Газпром" профинансировал фонд в 20 миллионов евро. Руководство фонда в этой связи обвинили во взятке. С мая 2022 года расследованием всех обстоятельств работы фонда занимается специальная парламентская комиссия. После начала полномасштабной войны России против Украины немецкие власти остановили сертификацию газопровода.