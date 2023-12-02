В течение 2 декабря россияне вели безуспешные штурмы на 7 направлениях, под Авдеевкой отражено 20 атак, - Генштаб

В течение 2 декабря Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 02 декабря 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются шестьсот сорок седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Российская федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины. Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, совершает обстрелы как военных, так и гражданских объектов.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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В течение суток произошло 69 боевых столкновений.

Враг нанес 3 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник удерживает военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Казачья Лопань Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Костобобров, Прогресс Черниговской области; Юнаковка, Грабовское, Луговка Сумской области; Уды, Ветеринарное, Стогнии Харьковской области.

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На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отбито 7 атак. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где Силами обороны отбиты 3 атаки. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василевка, Часов Яр, Богдановка, КлЕщиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отбито 20 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Северное, Степное, Авдеевка, Карловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 9 атак. Противник нанес авиационный удар в районе Победы Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

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На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах юго-восточнее Угледара, западнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 8 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Работино, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Работино, Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику.

За сутки подразделениями Ракетных войск нанесено поражение по 4 артиллерийским средствам противника. Также, силами и средствами Противовоздушной обороны Украины уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59".

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