Белый дом об одобрении Конгрессом помощи Украине: У нас есть время до конца года, прежде чем нам станет очень, очень трудно и дальше поддерживать Киев

Для того чтобы Соединенные Штаты смогли продолжать поддержку Украины, Конгресс должен проголосовать за дополнительное финансирование до конца этого года.

Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Нам придется сделать больше работы для поддержки Украины, и нам нужно, чтобы Конгресс принял меры по выделению дополнительного финансирования, чтобы мы могли и дальше предоставлять Украине системы противовоздушной обороны – средства, защитное оборудование и резервные запасы, в которых они нуждаются", – сказал Кирби. .

По его словам, США "могут и должны сделать больше", чтобы гарантировать защиту Украины и ее энергетической инфраструктуры зимой.

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"Дополнительное финансирование – важно. Мы не взяли эти цифры с воздуха. Нам нужно это финансирование. Мы и дальше призываем Конгресс принять это дополнение как можно быстрее… Мы думаем, что у нас есть время примерно до конца года, прежде чем нам станет очень, очень тяжело и дальше поддерживать Украину. И конец года очень скоро", – подчеркнул Кирби.