На оккупированной территории Запорожской области на коммунальные предприятия начали завозить повестки для работников, - мэр Мелитополя Федоров

На оккупированной территории Запорожской области на коммунальные предприятия начали завозить повестки для работников.

Об этом 2 декабря в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, комментируя подписанный президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным указ, предусматривающий увеличение количества российских военнослужащих почти на 170 тыс. человек, передает Цензор.НЕТ.

"Что это значит для наших жителей? Еще большее давление относительно привлечения на контрактную службу, а также в перспективе - мобилизация.

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Оккупанты готовятся уже сейчас:

– в Токмаке требуют всем получившим повестку немедленно явиться в военно-учетный стол для постановки на военный учет – иначе угрожают штрафом до 30 тысяч рублей;

– по всей оккупированной территории на коммунальные предприятия начали завозить повестки для сотрудников. Будут раздаваться централизованно мужчинам, получившим паспорта;

– обещают "контрактникам" золотые горы, но гарантировать могут только "концерт кобзона". Первые добровольцы-предатели уже получают билеты", – отметил Федоров.