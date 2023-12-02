Спикер Палаты представителей США Джонсон внезапно стал основным сторонником помощи Украине, - Wall Street Journal

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон неожиданно изменил свою позицию – он уже не раз называл помощь Украине "критическим приоритетом" для Палаты представителей. Хотя ранее Джонсон в большинстве своем выступал против дополнительной помощи Украине.

Теперь будущее Украины будет зависеть от способности Джонсона настоять на выделении десятков миллиардов долларов для Украины, пишет Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы не можем позволить Владимиру Путину маршировать по Европе, и мы понимаем необходимость помощи", — цитирует WSJ слова Джонсона.

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Отмечается, что финансирование для Киева является частью сложных переговоров между политиками США и проверкой лидерства Джонсона, поскольку именно споры в Республиканской партии о сокращении расходов и стратегии США привели к уходу с должности предшественника Джонсона – конгрессмена Кевина Маккарти.

Как пишет WSJ, голосование за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на 106 миллиардов долларов, инициированный президентом Джо Байденом, возможно уже на следующей неделе.

"Даже если переговоры в Сенате удадутся, судьба предложения по иностранной помощи, которая включает около 60 миллиардов долларов США для финансирования войны в Украине и пополнения запасов оружия в США, зависит от Джонсона в Палате представителей, где глубоко разделенное республиканское большинство пытается продвинуть партийные счета о расходах", – пишет издание, добавляя, что отдельные члены Палаты могут предложить резолюцию по отстранению спикера Джонсона от должности, как это произошло с Маккарти, "если они решат, что он переступает черту".

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Близкие к Джонсону политики говорят, что он искренне волнуется за Украину и отметили, что его предыдущая позиция совпадает с его текущими заявлениями относительно Украины как спикера.

Он "продолжает требовать ответственности за миллиарды, присланные на помощь Украине, указывая на неоднократную неспособность администрации изложить четкий план победы или спрогнозировать финал", - отметил один из чиновников. "Но национальная безопасность начинается дома. Вот почему он ясно дал понять, что запросы о дополнительной помощи Украине можно будет удовлетворить только тогда, когда администрация и Сенат серьезно пойдут на установление нашей нарушенной южной границы".

По сообщениям некоторых сенаторов, ожидается, что Джонсон представит пакет экстренной помощи, который включает помощь Украине, даже если ему придется выдержать негативную реакцию правых.

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Еще один сенатор отметил, что Джонсон как спикер имеет больше доступа к разведывательным данным высокого уровня, что может повлиять на такую позицию.