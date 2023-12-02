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Германия хочет сократить свои взносы в Фонд мира ЕС на закупку оружия для Украины, - The Daily Telegraph

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Германия хочет сократить свои взносы в Фонд мира ЕС на закупку оружия для Украины, - The Daily Telegraph
Германия стремится сократить размер своего вклада в Фонд мира ЕС, из которого страны Евросоюза получают денежную компенсацию за переданное Украине оружие.

Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на документ, который редакция получила в свое распоряжение, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В конфиденциальном "неофициальном документе" Берлин утверждает, что Европейский фонд мира в своих расчетах должен принять во внимание миллиарды военной помощи, которую он передал Киеву на двусторонней основе. В Берлине считают, что "взносы в натуральной форме" должны быть "полностью зачислены как согласованные взносы государства-члена в украинский конверт" фонда.

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Издание отмечает, что такая формулировка вызывает опасения, что Германия хочет уменьшить свой обязательный вклад в "украинский конверт" Фонда мира ЕС на сумму своих прямых поставок оружия Украине.

"Германия часто жалуется, что страны-члены блока злоупотребляют схемой Фонда мира, чтобы отправлять старое оружие в Украину и использовать [полученную взамен из Фонда денежную] компенсацию для модернизации своей армии", - пишет The Daily Telegraph.

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Топ комментарии

  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Читати не пробували? Вони зброєю частково хочуть внески робити. А то інші менш багаті країни ЄС скидають в Україну стару техніку і за рахунок коштів в т.ч. Німеччини з цього фонду оновлюють надурняк собі армію.
  • tomas marss
    Видно шо люди в на с тільки заголовки читають.Так там написано що хитрожопі члени спихують Україні всяке барахло натомість собі з фондів беруть бабки і далі пускають собі на покупку нової зброї,а там походу теж ******* наварити.От і німці просікли схематоз...
  • сергей юрко
    Під Авдіївкою люди гинуть не по вині німців, а по вині того Зе-наполеончика, який за 2 роки війни нічого не зробив для виробництва власної зброї і пересрався з усіма союзниками
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