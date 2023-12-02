Германия хочет сократить свои взносы в Фонд мира ЕС на закупку оружия для Украины, - The Daily Telegraph

Германия стремится сократить размер своего вклада в Фонд мира ЕС, из которого страны Евросоюза получают денежную компенсацию за переданное Украине оружие.

Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на документ, который редакция получила в свое распоряжение, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В конфиденциальном "неофициальном документе" Берлин утверждает, что Европейский фонд мира в своих расчетах должен принять во внимание миллиарды военной помощи, которую он передал Киеву на двусторонней основе. В Берлине считают, что "взносы в натуральной форме" должны быть "полностью зачислены как согласованные взносы государства-члена в украинский конверт" фонда.

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Издание отмечает, что такая формулировка вызывает опасения, что Германия хочет уменьшить свой обязательный вклад в "украинский конверт" Фонда мира ЕС на сумму своих прямых поставок оружия Украине.

"Германия часто жалуется, что страны-члены блока злоупотребляют схемой Фонда мира, чтобы отправлять старое оружие в Украину и использовать [полученную взамен из Фонда денежную] компенсацию для модернизации своей армии", - пишет The Daily Telegraph.

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