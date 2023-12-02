В течение 2 декабря россияне нанесли 3 ракетных и 15 авиационных ударов, совершили 18 обстрелов с РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах российских оккупантов по территории Украины в течение 2 декабря 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Враг нанес 3 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура."

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