Еврокомиссия знакомится с отраслями украинской экономики для определения будущих приоритетов

Проводится анализ промышленного потенциала Украины для определения будущих приоритетов с целью получения постоянных прибылей после присоединения страны к Евросоюзу.

Об этом сказала председатель Генерального директората Европейской комиссии по вопросам окружающей среды Флорика Финк-Хойер в интервью Укрінформу в ходе Конференции по зеленому восстановлению Украины в Вильнюсе, передает Цензор.НЕТ.

"Как мы убедились во время предыдущих расширений ЕС, когда присоединялись страны с другой стороны "железного занавеса", однако не в условиях войны, определенные промышленные отрасли, скорее всего, не будут иметь будущего в долгосрочной перспективе. Но и свернуть их немедленно не получится. Именно поэтому мы очень активно рассматриваем возможности экологических технологий и переработки, потому что это может обеспечить долгосрочное и устойчивое функционирование", - отметила она.

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По словам Финк-Хойер, важный вопрос состоит в том, как убедиться, что Украина имеет промышленную базу, которая дает ей доходы, рабочие места и "определенную автономию, которая вам понадобится не только как партнеру и не только для выхода на общий рынок ЕС".

Эксперты работают над выбором типа промышленной базы Украины на будущее, заявила генеральный директор.

"Нужно также разобраться, в чем следует поощрять и стимулировать малую и среднюю промышленность, поскольку она также нужна на всех уровнях. В конце концов, громадам также нужны стабильные доходы. Так что промышленный потенциал Украины – это то, что сейчас подлежит тщательному анализу", - заявила Финк. -Хойер.

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По ее мнению, наличие таких данных даст стимул представителям иностранной промышленности и инвесторам принять правильные решения относительно взаимодействия с Украиной.

В то же время, Киев должен вести эти дискуссии самостоятельно, считает чиновница.

"Я только надеюсь, что они будут проходить на основе анализа и картографических выводов, сделанных экономическими институтами или международными органами, которые предложат базовую основу для принятия решения. И это также важно, учитывая, в каком направлении двигаться и как использовать часть средств по программе Механизма для Украины (Ukraine Facility)", - резюмировала Финк-Хойер.