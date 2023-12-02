Россияне запустили несколько групп ударных дронов, - Воздушные силы

Российские войска совершили пуск ударных беспилотников типа Shahed, движение БПЛА зафиксировано в Николаевской области в западном направлении.

Об этом Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Движение БПЛА типа "Shahed" из Херсонской области в направлении Николаевской области", – сообщили Воздушные силы.

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"Несколько групп вражеских ударных БПЛА в Николаевской области движется в западном направлении", - сообщили в 22.52 в Воздушных силах.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Херсонской и Николаевской областях.