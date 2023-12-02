Если не будет массированных ударов или стихийных бедствий, то отключений электроэнергии не будет - Галущенко

Украина готова к зиме, и не будет отключений электроэнергии, если не будет мощных вражеских обстрелов и стихийных бедствий.

Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал в эфире телемарафона в субботу, 2 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что на сегодня единственная причина отключения электроснабжения - это погодные условия. "Мы готовы к прохождению этой зимой, и если не будет массированных ударов, которые будут иметь драматическое влияние на энергосистему, или стихийных бедствий, то отключений не будет", - подчеркнул Галущенко.

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Министр энергетики Украины сказал, что сегодня очень сложные погодные условия. Он напомнил, что на этой неделе стихия бушевала в Одесской, Николаевской, Киевской областях, а сейчас переместилась на запад государства. "Поэтому сейчас происходят отключения, потому что есть большое количество порывов электролиний на западе Украины", - добавил Галущенко. По его словам, в трех областях, где ранее бушевала стихия, уже восстановлено электроснабжение, кроме отдельных случаев, где завершаются ремонтные работы.

Министр подчеркнул, что сейчас максимальное количество ремонтных групп со всей Украины будет работать на западной Украине, чтобы максимально быстро восстановить электроснабжение.

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