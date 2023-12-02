В течение 2 декабря россияне 22 раза обстреляли Сумщину – зафиксировано 149 взрывов, - ОВА

В течение дня россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 149 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Сумская ОВА.

В сообщении отмечается:

"Юнаковская громада: враг ударил из артиллерии (21 взрывов) и минометов (29 взрывов).

Великописаревская громада:: совершены минометные обстрелы (22 взрыва).

Середино-Будская громада: зафиксированы минометные обстрелы (13 взрывов).

Белопольская громада:: 11 мин сбросили россияне на территорию громады.

Эсманская громада:: были минометные обстрелы (6 взрывов).

Хотинская громада: враг бил из минометов (23 взрыва) и РСЗО (10 взрывов).

Краснопольская громада:: совершены минометные обстрелы (14 взрывов).

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