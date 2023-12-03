Украинский экспорт автотранспортом через Польшу в связи с блокированием границы упал на 39,3%, - Минэкономики
Об этом в Facebook сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, наиболее остро сейчас стоит вопрос о разблокировании перевозок через западную границу Украины.
"Только в ноябре объемы экспорта достигли 9,2 млн тонн. На грузовой транспорт пришлось 783 тыс. Конечно, самый большой объем нашего экспорта проходил через польскую границу – 282 тыс. тонн. Но до того, как польские перевозчики начали забастовку на границе, объемы были почти вдвое больше - на 39,3%. На некоторых пунктах пропуска, как "Ягодин - Дорогуск", "Рава-Руська-Гребенное" он почти замер или упал вдвое", - написала Свириденко.
Как отметила первая вице-премьер-министр, украинская сторона ведет активную работу по разрешению этой ситуации.
"Не вся она может быть публичной, так как не всегда эта публичность играет стране на руку. Но у нас есть основания надеяться, что благодаря этому диалогу с обеих сторон мы сможем уладить ситуацию", - подчеркнула Свириденко.