Украинский экспорт автотранспортом через Польшу в связи с блокированием границы упал на 39,3%, - Минэкономики

В связи с блокированием польскими перевозчиками польско-украинской границы экспорт из Украины грузовым транспортом через Польшу в ноябре сократился почти на 40%.

Об этом в Facebook сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, наиболее остро сейчас стоит вопрос о разблокировании перевозок через западную границу Украины.

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"Только в ноябре объемы экспорта достигли 9,2 млн тонн. На грузовой транспорт пришлось 783 тыс. Конечно, самый большой объем нашего экспорта проходил через польскую границу – 282 тыс. тонн. Но до того, как польские перевозчики начали забастовку на границе, объемы были почти вдвое больше - на 39,3%. На некоторых пунктах пропуска, как "Ягодин - Дорогуск", "Рава-Руська-Гребенное" он почти замер или упал вдвое", - написала Свириденко.

Как отметила первая вице-премьер-министр, украинская сторона ведет активную работу по разрешению этой ситуации.

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"Не вся она может быть публичной, так как не всегда эта публичность играет стране на руку. Но у нас есть основания надеяться, что благодаря этому диалогу с обеих сторон мы сможем уладить ситуацию", - подчеркнула Свириденко.