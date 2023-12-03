На Киевщине произошло ДТП с маршруткой - пострадало 4 человека, - Нацполиция
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В Киевской области на автодороге возле поселка Ворзель произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси – пострадали четыре человека.
Как передает Цензор.НЕТ об этом Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области сообщило в Фейсбуке.
ДТП произошло 2 декабря после обеда. На автодороге столкнулись легковушка Renault, грузовик "Камаз" и маршрутное такси, в салоне которого находились десять пассажиров.
"В результате столкновения пострадали 4 человека. Пострадавшие доставлены в Ирпенскую центральную городскую больницу", – проинформировали в ГСЧС.
Спасатели отключили аккумулятор из Renault и изъяли газовое оборудование.