Рашисты атаковали Украину 12 "шахедами", ПВО уничтожило 10, - Воздушные Силы

В ночь на 3 декабря 2023 года противник атаковал 12 ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - РФ и управляемой авиационной ракетой Х-59 - из воздушного пространства Белгородской области.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Ударные БпЛА атаковали в несколько волн, заходили из-за оккупированной Херсонщины в Николаевскую область.

Именно на Николаевщине, в зоне ответственности воздушного командования "Юг", большинство "шахедов" было уничтожено противовоздушной обороной. Остальные направлялись в северо-западном направлении и были сбиты в районе Староконстантинова на Хмельнитчине.

В результате боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 10 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Управляемая авиационная ракета Х-59 не достигла своей цели.

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