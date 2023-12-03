Путин ошибается, считая, что может пережить США, - Остин

США будут сохранять лидерство в оказании помощи Украине.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на Форуме по вопросам национальной обороны в Калифорнии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.

Глава Пентагона отметил, что российскому диктатору уже приходится полагаться на поддержку таких стран, как КНДР и Иран.

"Путин верит, что сможет пережить украинцев. Но он ошибается. Кремль совершает несправедливую империалистическую агрессию, в то время как Украина ведет оборонную войну за национальное выживание. И это дает Украине огромное стратегическое преимущество справедливого дела", – сказал Остин.

"Путин также думает, что сможет пережить нас. Но и здесь Путин ошибается. Украина имеет огромное значение для Америки и для всего мира", – сказал Остин.

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Он объяснил, что для этого есть четыре причины: эта война угрожает безопасности в Европе и за ее пределами; потенциально она представляет угрозу союзникам США по НАТО; это нападение на демократические ценности; а также вызов международному порядку, основанному на правилах.

Помимо Остина на форуме также выступил новый начальник Объединенного комитета начальников штабов, глава Вооруженных сил США Чарльз Браун.

Он заявил, что российско-украинскую войну нельзя урегулировать только военными методами, но США будут поддерживать Украину в военном плане.

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"Я не могу прогнозировать будущее, но мы можем помочь в его формировании. И мы продолжаем это делать, поддерживая Украину", – сказал он, отвечая на вопрос, как закончится война в Украине.