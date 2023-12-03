США в ближайшие годы увеличат производство боеприпасов в четыре раза, - Остин

Высокие темпы использования артиллерии в Украине убедительно доказывают потребность в больших инвестициях в разработку боеприпасов.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время выступления на Форуме по национальной обороне в Калифорнии, информирует Цензор.НЕТ

"При нынешней администрации производство артиллерийских снарядов в США не просто увеличится. Оно не просто удвоится. Оно увеличится в четыре раза", - заявил он.

Остин отметил, что "по сравнению с оборонным бюджетом пятилетней давности сейчас США вкладывает почти на 50 процентов больше средств в производство боеприпасов.

Глава Пентагона также сообщил, что США начали самую амбициозную модернизацию оборонно-промышленного комплекса за почти 40 лет.

Читайте: Путин ошибается, считая, что может пережить США, - Остин

"Около 50 млрд долларов пойдут на нашу оборонно-промышленную базу. И это создаст, поддержит ли десятки тысяч американских рабочих мест в более чем 30 штатах. Речь идет о производстве ракет в Аризоне, автомобилей в Висконсине и Индиане, а также артиллерийских снарядов в Пенсильвании, Огайо и Техасе", - отметил Остин.