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США в ближайшие годы увеличат производство боеприпасов в четыре раза, - Остин

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США в ближайшие годы увеличат производство боеприпасов в четыре раза, - Остин
Высокие темпы использования артиллерии в Украине убедительно доказывают потребность в больших инвестициях в разработку боеприпасов.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время выступления на Форуме по национальной обороне в Калифорнии, информирует Цензор.НЕТ

"При нынешней администрации производство артиллерийских снарядов в США не просто увеличится. Оно не просто удвоится. Оно увеличится в четыре раза", - заявил он.

Остин отметил, что "по сравнению с оборонным бюджетом пятилетней давности сейчас США вкладывает почти на 50 процентов больше средств в производство боеприпасов.

Глава Пентагона также сообщил, что США начали самую амбициозную модернизацию оборонно-промышленного комплекса за почти 40 лет.

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"Около 50 млрд долларов пойдут на нашу оборонно-промышленную базу. И это создаст, поддержит ли десятки тысяч американских рабочих мест в более чем 30 штатах. Речь идет о производстве ракет в Аризоне, автомобилей в Висконсине и Индиане, а также артиллерийских снарядов в Пенсильвании, Огайо и Техасе", - отметил Остин.

Топ комментарии

  • Olexandr 510745b1
    Як я радий за робочі місця в сша! Орли! Витрачати по 1 трильйону (!) в рік на війну, щоб виявитись абсолютно не готовими до війни.... Нонсенс.
  • Gary Grant
    США в військовому плані виявилися великою мильною бульбашкою з запахом Голівуду.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Добре, що повідомили, після цього Боневтік в чотири рази збільшить фінансування марафону, фрідом, дом, ради та інших вже українських дурілок. Не забуде і про кінопроекти для своїх друзяк-уклоністів. А оборона? Так американці все роблять, а він гарно підголить борідку і вранці на марафоні хлиплим голоском прочитає із папірця "американці дайте, нас вбивають". Під вечір збацає відосік, в якому закріпить вимогу і нарід буде пісяти кип'ятком, що президент все випросив і якби не він...
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