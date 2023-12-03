Враг пытался штурмовать позиции ВСУ на 7 направлениях, украинские защитники отбили более 80 атак россиян, - Генштаб ВСУ

Российская Федерация продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства. За прошедшие сутки произошло 88 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где силами обороны отражено 7 атак.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где силами обороны отбиты 4 атаки.

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На Бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в районах Богдановки, Ивановского, Андреевки и Клещиевки Донецкой области, где нашими защитниками отбита 21 атака. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отбито 25 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отбиты 11 атак.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах юго-восточнее Угледара, западнее Старомайорского Донецкой области, где нашими воинами отбиты 3 атаки.

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На Запорожском направлении противник 12 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах южнее Работино, западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.