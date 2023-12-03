Новости • Агрессия России против Украины

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 332 040 человек (+930 за сутки), 5575 танков, 7949 артсистем, 10396 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

7 90929
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 332 040 человек (+930 за сутки), 5575 танков, 7949 артсистем, 10396 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 332 040 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 332040 (+930) человек,

танков - 5575 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 10396 (+11) ед,

артиллерийских систем - 7949 (+8) ед,

РСЗО - 913 (+0) ед,

средства ПВО - 602 (+0) ед,

самолетов - 323 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5995 (+1),

крылатые ракеты – 1569 (+1),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10432 (+22) ед,

специальная техника - 1140 (+2)

Смотрите: Оккупанты расстреляли двух пленных украинских бойцов. ВИДЕО

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 332 040 человек (+930 за сутки), 5575 танков, 7949 артсистем, 10396 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА 01

Топ комментарии

  • Germes d30054e3
    Сподіваюсь серед цих 930 ********* є ті хто розстріляв хлопців, або ще краще десь конають без рук та ніг.
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3570 день москальсько-української війни.
    58! одиниць техніки та 930!! чумардосів.
    Арта 8, броня 15, логістика 33!.
    Рахунок ППО спецтехніка 0 - 2.
    Загальна кількість знищеної техніки перевалила за 37000!
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 332 000!!! це більше, ніж таке місто як Грозний ...
  • Urs
    техніку економлять, а чумардосів ще один состав вже завантажили у Валуйках.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости