Общие боевые потери РФ с начала войны – около 332 040 человек (+930 за сутки), 5575 танков, 7949 артсистем, 10396 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 332 040 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 332040 (+930) человек,

танков - 5575 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 10396 (+11) ед,

артиллерийских систем - 7949 (+8) ед,

РСЗО - 913 (+0) ед,

средства ПВО - 602 (+0) ед,

самолетов - 323 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5995 (+1),

крылатые ракеты – 1569 (+1),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10432 (+22) ед,

специальная техника - 1140 (+2)

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