Общие боевые потери РФ с начала войны – около 332 040 человек (+930 за сутки), 5575 танков, 7949 артсистем, 10396 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 332 040 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12.23 ориентировочно составляют:
личного состава – около 332040 (+930) человек,
танков - 5575 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 10396 (+11) ед,
артиллерийских систем - 7949 (+8) ед,
РСЗО - 913 (+0) ед,
средства ПВО - 602 (+0) ед,
самолетов - 323 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5995 (+1),
крылатые ракеты – 1569 (+1),
корабли /катера - 22 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 10432 (+22) ед,
специальная техника - 1140 (+2)