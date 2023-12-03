На Николаевщине сбиты 8 "Шахедов", рашисты обстреляли 2 громады, есть повреждения

Ночью, со 2 на 3 декабря, силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожены 8 вражеских БпЛА "Shahed-131/136".

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера, 2 декабря, в 19:40 враг из реактивных систем залпового огня ударил по населенному пункту Березанской громаде. Повреждены жилые дома, гараж и автомобиль. В одном из домов возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

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Ночью, 2 декабря, в 23:08 с территории Кинбурнской косы враг совершил артиллерийский обстрел Куцурубской громады. Попали по открытым территориям. Пострадавших нет.