Лубинец о расстреле оккупантами сдававшихся в плен украинских воинах: Это военное преступление. РФ должна понести наказание

Казнь военных, которые сдаются в плен, – это военное преступление.

Это подчеркнул уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что в сети появилось видео казни сдававшихся в плен российским военнослужащим украинских воинов! Это очередное нарушение Женевских конвенций и неуважение к международному гуманитарному праву!

"Российская сторона снова и снова показывает свое лицо террориста! Мир не должен потакать таким преступлениям", - отмечает Лубинец.

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Поэтому, как омбудсман Украины, по этому поводу он намерен обратиться к:

- Международный комитет Красного Креста, мандат которого предусматривает фиксацию преступлений в отношении военнопленных. А на видео ясно видно, что украинские военные выполняют необходимые шаги, которые показывают, что они сдаются в плен! Воины были обезоружены, а их руки – подняты вверх. Они не несли никакой угрозы! Российская сторона должна была взять их в плен и предоставить статус военнопленных.

- в Организацию Объединенных Наций, чтобы постоянная мониторинговая миссия ООН фиксировала этот факт как еще один яркий пример нарушения норм международного гуманитарного права Россией.

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"РФ должна понести наказание за каждый подобный случай казни сдающихся в плен украинских военных! Отмечу, что они не одиноки - это убийство и бойца Александра Мациевского и других военных, которые сдавались в плен. Это и публичная казнь военнопленных в Оленовке!

Я считаю, что наши правоохранительные и разведывательные органы смогут установить тех российских военнослужащих, совершивших это преступление!

Отмечу, что они не единичны - это убийство и бойца Александра Мациевского и других военных, которые сдавались в плен. Это и публичная казнь военнопленных в Оленовке!

Я считаю, что наши правоохранительные и разведывательные органы смогут установить тех российских военнослужащих, совершивших это преступление! В то же время отмечу, что такие преступления – это ответственность и высшего руководства РФ! Наказание должны понести все!", - резюмирует Лубинец.

Как сообщалось, в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как оккупанты расстреляли двух пленных украинских бойцов.