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Лубинец о расстреле оккупантами сдававшихся в плен украинских воинах: Это военное преступление. РФ должна понести наказание

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Лубинец о расстреле оккупантами сдававшихся в плен украинских воинах: Это военное преступление. РФ должна понести наказание
Казнь военных, которые сдаются в плен, – это военное преступление.

Это подчеркнул уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ. 

Он напоминает, что в сети появилось видео казни сдававшихся в плен российским военнослужащим украинских воинов! Это очередное нарушение Женевских конвенций и неуважение к международному гуманитарному праву!

"Российская сторона снова и снова показывает свое лицо террориста! Мир не должен потакать таким преступлениям", - отмечает Лубинец.

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Поэтому, как омбудсман Украины, по этому поводу он намерен обратиться к:
- Международный комитет Красного Креста, мандат которого предусматривает фиксацию преступлений в отношении военнопленных. А на видео ясно видно, что украинские военные выполняют необходимые шаги, которые показывают, что они сдаются в плен! Воины были обезоружены, а их руки – подняты вверх. Они не несли никакой угрозы! Российская сторона должна была взять их в плен и предоставить статус военнопленных.

- в Организацию Объединенных Наций, чтобы постоянная мониторинговая миссия ООН фиксировала этот факт как еще один яркий пример нарушения норм международного гуманитарного права Россией.

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"РФ должна понести наказание за каждый подобный случай казни сдающихся в плен украинских военных! Отмечу, что они не одиноки - это убийство и бойца Александра Мациевского и других военных, которые сдавались в плен. Это и публичная казнь военнопленных в Оленовке!

Я считаю, что наши правоохранительные и разведывательные органы смогут установить тех российских военнослужащих, совершивших это преступление!

Отмечу, что они не единичны - это убийство и бойца Александра Мациевского и других военных, которые сдавались в плен. Это и публичная казнь военнопленных в Оленовке!

Я считаю, что наши правоохранительные и разведывательные органы смогут установить тех российских военнослужащих, совершивших это преступление! В то же время отмечу, что такие преступления – это ответственность и высшего руководства РФ! Наказание должны понести все!", - резюмирует Лубинец.

Как сообщалось, в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как оккупанты расстреляли двух пленных украинских бойцов.

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Топ комментарии

  • White Raven
    Наші воїни знають дієвий спосіб, як покарати москало-ублюдків. Як не тих, що на відео страчують наших, то їх "колег" по підарському цеху. Звичайно, спосіб неофіційний, і ніхто в здоровому глузді афішувати приведення в дію вироку катам не буде. Проте за бажання можна знайти лазівку в міжнародному законодавстві, чому страта москало-ублюдків на місці є допустимою. ***** оголосило якусь "сивио", а не війну. Отже, кожен орк, що перебуває на окупованій території України, є не комбатантом, а терористом, що підлягає знищенню, без переговорів про здачу в полон. Статистика наповнення і витрат обмінного фонду орків у нас є, тому можна прорахувати, який відсоток рашистів можна розстрілювати на місці, а який мінімум залишати в живих для поповнення.

    А листами омбудсменів глибокі стурбованці з МКЧХ та ООН підітруться, або витруть масні пальці після обіду в женевському ресторані, смачно зригуючи елітне вино і устриці.
  • Mobilis in mobile
    Зрозуміло що це злочин, але є ще одне але... Вказують, що здались бійці по причині.....в них закінчились **********. Хочеться ще і розслідування уже з нашого боку, чому так сталось, хто в цьому винен, хто їх там кинув і т.п.
    Я розумію що на війні буває всіляке.....але щось іноді такого от, всілякого, стає занадто багато. Іноді ми про нього говоримо, як про трагедію на врученні нагород, але в основному панує лише тиша, яка призводить до все нових і нових смертей.
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