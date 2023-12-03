Лубинец о расстреле оккупантами сдававшихся в плен украинских воинах: Это военное преступление. РФ должна понести наказание
Это подчеркнул уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что в сети появилось видео казни сдававшихся в плен российским военнослужащим украинских воинов! Это очередное нарушение Женевских конвенций и неуважение к международному гуманитарному праву!
"Российская сторона снова и снова показывает свое лицо террориста! Мир не должен потакать таким преступлениям", - отмечает Лубинец.
Поэтому, как омбудсман Украины, по этому поводу он намерен обратиться к:
- Международный комитет Красного Креста, мандат которого предусматривает фиксацию преступлений в отношении военнопленных. А на видео ясно видно, что украинские военные выполняют необходимые шаги, которые показывают, что они сдаются в плен! Воины были обезоружены, а их руки – подняты вверх. Они не несли никакой угрозы! Российская сторона должна была взять их в плен и предоставить статус военнопленных.
- в Организацию Объединенных Наций, чтобы постоянная мониторинговая миссия ООН фиксировала этот факт как еще один яркий пример нарушения норм международного гуманитарного права Россией.
"РФ должна понести наказание за каждый подобный случай казни сдающихся в плен украинских военных! Отмечу, что они не одиноки - это убийство и бойца Александра Мациевского и других военных, которые сдавались в плен. Это и публичная казнь военнопленных в Оленовке!
Я считаю, что наши правоохранительные и разведывательные органы смогут установить тех российских военнослужащих, совершивших это преступление!
Отмечу, что они не единичны - это убийство и бойца Александра Мациевского и других военных, которые сдавались в плен. Это и публичная казнь военнопленных в Оленовке!
Я считаю, что наши правоохранительные и разведывательные органы смогут установить тех российских военнослужащих, совершивших это преступление! В то же время отмечу, что такие преступления – это ответственность и высшего руководства РФ! Наказание должны понести все!", - резюмирует Лубинец.
Как сообщалось, в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как оккупанты расстреляли двух пленных украинских бойцов.