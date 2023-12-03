Оккупанты запретили Святого Николая: детей будет поздравлять Кыш Бабай из Татарстана

В Луганской области российские захватчики запретили празднование Дня Святого Николая.

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

"Во временно оккупированном Старобельске Луганской области захватчики отменили празднование Дня Святого Николая во всех учебных заведениях. Мол, это сугубо украинский праздник, поэтому подарки малышам готовить не следует", - говорится в сообщении.

Вместо этого детей будет поздравлять, в частности, Кыш Бабай из Татарстана, которому предоставили так называемое шефство над некоторыми оккупированными громадами Луганщины.

"Один такой уже выступил вчера на выставке народного хозяйства, куда на днях принудительно свезли детей из нашего региона", - рассказал глава ОВА.

Читайте: В оккупированном Лисичанске системы жизнеобеспечения функционируют только в районах, где поселились предатели и рашисты