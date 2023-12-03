Информация об избиении нардепа Дубинского в СИЗО не подтвердилась, - полиция Киева

В полицию Киева поступило сообщение от адвоката о том, что в течение двух суток его подзащитному, народному депутату, ранее задержанному СБУ по подозрению в государственной измене, во время пребывания в следственном изоляторе наносили телесные повреждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Киева.

Следственно-оперативная группа полиции Киева прибыла в пенитенциарное учреждение для выяснения обстоятельств происшествия.

"По результатам проверки судебно-медицинского исследования информация, изложенная в сообщении, не подтвердилась", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, нардеп Дубинский сообщил, что ему нанесли телесные повреждения в СИЗО

Напомним, 13 ноября СБУ сообщила нардепу Дубинскому о подозрении в государственной измене. Он был арестован на 2 месяца без права залога.

Ранее сообщалось, что Дубинский под предлогом сопровождения больного отца уехал за границу и сейчас отдыхает в Барселоне у своей девушки.

3 июля СБУ провела обыски у Дубинского. На следующий день он заявил, что у него изъяли черновик протокола допроса по делу Деркача, в котором он якобы приводит факты участия в этой госизмене Офиса Президента.

Также Дубинскому было сообщено о подозрении в организации схемы для выезда уклонистов за границу.