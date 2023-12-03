Россия готовит "гибридную войну" в Молдове: хочет отвлечь внимание от Украины, - ISW

Россия пытается отвлечь мир от войны в Украине. Ради этого страна-агрессор планирует расшатать внутреннюю ситуацию в соседних странах.

Считают аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Аналитики привели одну из последних угроз министра иностранных дел Сергея Лаврова, который 30 ноября заявил, что Молдова является "следующей жертвой гибридной войны".

"Угроза Лаврова, возможно, придала смелости некоторым пророссийским игрокам попытаться посеять политическую нестабильность и раскол в Молдове", – пишет ISW.

Пророссийский глава молдавского региона Гагаузия Евгения Гуцул заявила 1 декабря, что молдавская государственная энергетическая компания "Молдовагаз" заблокировала Гагаузии получение газа от турецкого поставщика, с которым пророссийское региональное правительство Гагаузии договорилось вне государственных контрактов. Гуцул заявила, что Молдовагаз продает газ по более высокой цене, чем турецкий поставщик.

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Накануне президент Молдовы Майя Санду отклонила запрос Гуцул на визит, поскольку она является членом запрещенной политической партии "Шор", которую, напомнили в ISW, Россия использовала для продвижения пророссийских интересов и политической нестабильности в Молдове, пока Конституционный суд Молдовы не запретил эту партию в июне 2023 года.

"Россия провела вероятную кампанию по дестабилизации Молдовы в начале 2023 года, и Россия может попытаться восстановить эти усилия, чтобы отвлечь международное сообщество от войны в Украине", - отмечают аналитики.