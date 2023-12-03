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Офис генпрокурора начал расследование по факту расстрела оккупантами безоружных военнослужащих ВСУ на Донетчине

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Офис генпрокурора начал расследование по факту расстрела оккупантами безоружных военнослужащих ВСУ на Донетчине
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, 2 декабря 2023 в медиа было распространено видео расстрела безоружных украинских защитников российскими военнослужащими. По предварительным данным, это произошло возле одного из наблюдательных пунктов в районе с. Степное Покровского района.

"На видео зафиксировано, как группа лиц в российской форме в упор расстреливает двух безоружных военнослужащих в форме Вооруженных Сил Украины, которые сдавались в плен", - говорится в сообщении.

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Следователи и прокуроры начали расследование по этому факту.

В Офисе генпрокурора отмечают, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как оккупанты расстреляли двух пленных украинских бойцов. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что это – военное преступление, за которое РФ должно понести наказание.

Топ комментарии

  • Юрій Вінгорськи
    контужений, налякався, вмазаний, чи стан здоров"я, яка різниця??
    холодні, голодні, принижені командирами та вбиті підарами.....
    в той самий час, ми, ситі, теплі та живі!!!!!
    але саме нам, *****, надоїла війна!!!
  • CryptoShorts
    Розслідуйте, яким чином двоє бійців опинилися на самоті з групою ворога?
  • Юрій Вінгорськи
    розлідування має бути по факту доведення командуванням до цього
    до виникнення цієї ситуації
    і саме перше, це заскільки км та в яких умовах в цей час знаходились командири та чим займалися
    ПОХВИЛИННО, *****!!!!!!
    чи були забезпечені всім та прикриті позиції????
    чи було бр у хлопців???
    перевірка нарахування бойових
    бо я бачу поле, лісополосу та два наших воїна, ВСЕ
    і лиш далі, по факту розстрілу людей які ВИМУШЕНО здалися
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