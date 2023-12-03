Офис генпрокурора начал расследование по факту расстрела оккупантами безоружных военнослужащих ВСУ на Донетчине

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, 2 декабря 2023 в медиа было распространено видео расстрела безоружных украинских защитников российскими военнослужащими. По предварительным данным, это произошло возле одного из наблюдательных пунктов в районе с. Степное Покровского района.

"На видео зафиксировано, как группа лиц в российской форме в упор расстреливает двух безоружных военнослужащих в форме Вооруженных Сил Украины, которые сдавались в плен", - говорится в сообщении.

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Следователи и прокуроры начали расследование по этому факту.

В Офисе генпрокурора отмечают, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, в сети появилось видео, на котором зафиксировано, как оккупанты расстреляли двух пленных украинских бойцов. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что это – военное преступление, за которое РФ должно понести наказание.