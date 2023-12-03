Новости

Россия усилила удары управляемыми авиабомбами, они стали реальной проблемой, - Игнат

9 05775
Россия усилила удары управляемыми авиабомбами, они стали реальной проблемой, - Игнат
Полгода назад пуски КАБов были одиночными, а теперь их может быть до сотни в день.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.

"То, что мы сейчас наблюдаем на юге страны, – это применяются авиационные средства поражения, прежде всего это управляемые авиационные бомбы. Вчера очень много было запущено в сторону юга", – отметил Игнат.

Он добавил, что в российских КАБах много взрывчатки, россияне берут массированными ударами.

"Были уже около ста за сутки показатели сбросывания бомб. Поэтому это реальная проблема, и мы не просто так говорим гражданам. Это месседж и западным партнерам, что нам нужно оружие, дальнобойные системы противовоздушной обороны и как можно быстрее F-16, которые могли бы противостоять российским самолетам", – сказал Игнат.

Читайте также: Игнат объяснил, почему россияне не используют ракеты: Их не так много. Придерживают для других задач. Было бы у них достаточно - били бы каждый день

Топ комментарии

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Більше базікайте у етер про види озброєнь, вони ушльопки но теж читати вміють і вчаться.
  • Ігор Fc
    Я пам'ятаю як наші довблйоби експерти ржали рік тому, коли кацапи їх тільки випробовували. Дурню було зрозуміло, що це лиш випробування і рано чи пізно вони їх доведуть до серії. А тепер це страшна хрінь, яку за листопад викинули по нашим силам в кількості 1200 штук. І що наші енштейни скажуть, коли ті очікувані ф16 не зможуть нічого зробити, бо невідомо що там буде з бортовим радаром, на яку дальність дадуть до них ракети? Далі просто констатувати факт, поки інші гинуть?
  • евгений коноваленко 972d00ac
    щод запустити керовану авіабомбу потрібен літак
    а літаку потрібен тітан
    котрий виробляють на заводі Фірташа в армянську
    та ніхто і не дамає завдати йому шкоди..
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости