Россия усилила удары управляемыми авиабомбами, они стали реальной проблемой, - Игнат

Полгода назад пуски КАБов были одиночными, а теперь их может быть до сотни в день.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.

"То, что мы сейчас наблюдаем на юге страны, – это применяются авиационные средства поражения, прежде всего это управляемые авиационные бомбы. Вчера очень много было запущено в сторону юга", – отметил Игнат.

Он добавил, что в российских КАБах много взрывчатки, россияне берут массированными ударами.

"Были уже около ста за сутки показатели сбросывания бомб. Поэтому это реальная проблема, и мы не просто так говорим гражданам. Это месседж и западным партнерам, что нам нужно оружие, дальнобойные системы противовоздушной обороны и как можно быстрее F-16, которые могли бы противостоять российским самолетам", – сказал Игнат.

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